Uma mulher diz que foi demitida após se recusar a receber figurinhas no WhatsApp do gerente do departamento de recursos humanos da empresa onde trabalhava, em Santa Terezinha de Goiás, no norte goiano. A informação é do Metrópoles.

A funcionária, que foi demitida na última quinta-feira (6), relatou à Polícia Civil de Goiás que as figurinhas de cunho pornográfico foram enviadas em abril deste ano.

Nas mensagens, o gerente chamava a funcionária de “princesa”, “meu amor”, “minha flor” ou “minha florzinha”, aponta registro da Polícia Civil. O fato acontecia desde de 2023.

“Isso já está estressante, viu? Só para avisar”, diz ela, respondendo a uma das figurinhas enviada pelo suspeito.

Em outra oportunidade a mulher se mostra incomodada e diz “de novo??”, questionando o envio insistente de figurinhas de cunho sexual pelo gerente.

O nome dos envolvidos não foram revelados pela polícia e o caso é investigado em sigilo.