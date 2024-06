Um homem, de 35 anos, foi localizado morto pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com sangue saindo pela cabeça, na madrugada deste domingo (9/6). O corpo estava numa calçada, em frente a um edifício na região central da cidade.

Segundo relatos de testemunha para registro policial, cinco homens, de 19, 20, 29, 32 e 41 anos, foram presos pela PM e são suspeitos de ter participado do homicídio. Dois deles teriam contribuído para a queda da vítima da sacada do terceiro andar. Testemunha contou também que viu a vítima se segurando na sacada do prédio com as costas para a rua, junto de mais dois homens. Ainda conforme a testemunha, a vítima caiu porque tentava se desvencilhar dos dois suspeitos.

A PM de Uberaba registrou o fato como homicídio consumado. Além disso, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que concluiu por morte violenta e ausência de elementos que pudessem demonstrar suicídio.

Consta ainda no registro policial que no apartamento, de onde a vítima caiu, havia vários danos, como a porta quebrada, cama bagunçada e vidro da porta que dá acesso à sacada quebrado. Além disso, o vaso de banheiro, ao lado do quarto, estava danificado.

Os cinco suspeitos negaram envolvimento no homicídio. Eles disseram ainda que a vítima estava com sinais de uso de drogas e que ela morreu depois de pular da sacada.