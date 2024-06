Quatro cidades mineiras ficam entre as seis mais frias do país nesta segunda-feira (10/6). A lista é realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Caldas, no Sul de Minas, registra a menor temperatura do país desde quinta-feira (6/6) da semana passada e ficou novamente em primeiro lugar. Logo atrás estão as cidades de Maria da Fé, também no Sul de Minas, Monte Verde, na Zona da Mata, e Bambuí, no Oeste de Minas. Veja lista completa abaixo.





Em Caldas a temperatura ficou em 5,2°C até as 8h de hoje. Com 11 dias até o início do inverno, a temperatura na cidade vem caindo. A média se aproxima da menor temperatura registrada neste ano, no dia 31 de maio, quando a cidade ficou com 1,6°C.





Atrás de Caldas, tem Maria da Fé. A cidade registrou 6,6°C na manhã desta segunda. Monte Verde, com 7,7°C, e Bambuí, com 8,7°C, ficam logo atrás. Além de Minas Gerais, a lista também possui cidades do Paraná e São Paulo.





Além da posição geográfica, outros fatores influenciam os recordes de frio nas cidades como o resfriamento noturno característico do outono, a baixa quantidade de nuvens durante a noite e a perda de radiação para o espaço. Além disso, nos últimos dias, uma massa de ar frio atingiu a região. Esse fenômeno vem perdendo força, mas ainda exerce influência na temperatura.







Previsão do tempo em Minas





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta segunda-feira o frio deve continuar na maior parte das regiões mineiras. Em Belo Horizonte, o dia será de céu claro com frio pela manhã e durante a noite. Na região do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e na região do Rio Doce o céu deve ficar parcialmente nublado. Já nas demais regiões do estado, o tempo deve variar entre céu claro e parcialmente nublado com névoa seca.





Apesar do frio predominante na maior parte de Minas, a região Norte pode registrar máximas de até 33°C.





Nesta manhã, a capital mineira registrou mínima de 14°C, às 6h, na Estação Cercadinho. A sensação térmica ficou em 11,7°C. Já a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% à tarde.





Confira a lista completa







Caldas (MG): 5,2°C

Maria da Fé (MG): 6,6°C

General Carneiro (PR): 7,3°C

Monte Verde (MG): 7,7°C

Campos do Jordão (SP): 8,6°C