O dia será de friozinho em algumas regiões de Minas Gerais nesta segunda-feira (10/6). Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 14°C, com sensação de 11,7°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Segundo o Inmet, embora a sensação de frio permaneça em Minas, a temperatura máxima pode chegar a 33°C no Norte do estado. Já a mínima registrada foi de 6°C no Sul de Minas.

Na capital, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima foi de 14°C, às 6h, na Estação Cercadinho, com sensação de 11,7°C. Já a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Outono em MG

Junho é o primeiro mês do trimestre mais seco do ano, com chuvas escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias e restritas praticamente ao sul e faixa leste. Minas Gerais deve marcar temperaturas amenas nesta semana. No Sul do estado, as mínimas ficam baixas.

Minas Gerais deve encontrar o céu claro ao longo do mês, que marca a mudança de estação entre outono e inverno. O tempo seco e estável é uma das principais características do mês.

Embora o outono seja marcado por temperaturas amenas, Minas Gerais registrou temperaturas acima da média na maior parte da estação, que entrou em vigor em março. Durante o fim de abril e meados de maio, o estado enfrentou forte onda de calor devido a um bloqueio atmosférico que atuou na região até o dia 20 do último mês.