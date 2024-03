Pôr do sol de outono visto da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

O outono começa na próxima quarta-feira (20/3), à 00:06, fazendo a transição entre verão e inverno. A estação é marcada pelas chuvas escassas no interior do Brasil. Em Minas Gerais, fenômenos como geadas e nevoeiros se tornam mais comuns, além da diminuição gradual das temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mais baixas são decorrentes de incursões de massas de ar frio, oriundas do sul do continente.

Em Minas, a tendência é de chuva ligeiramente abaixo da média em quase todo o estado. A exceção fica no Sul, onde a chuva pode atingir volumes um pouco acima da média esperada. As temperaturas também podem ficar um pouco acima da média nos próximos meses.

Atuação do El Niño

Em janeiro e fevereiro de 2024, houve um pequeno enfraquecimento na intensidade do El Niño, mas ainda se manteve na categoria forte. A previsão é que haja um enfraquecimento gradual do fenômeno nos próximos meses, com intensidade variando de moderada a fraca.

Além disso, existe a possibilidade da formação do La Niña no segundo semestre de 2024. O fenômeno climático é marcado pelas chuvas acima da média, inclusive em Minas Gerais.