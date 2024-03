Os termômetros devem continuar marcando altas temperaturas em Minas Gerais nesta segunda-feira (18/3). A onda de calor continua atuando no estado, mas deve ter chuvas em algumas regiões.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões, devem ter céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Central de Minas, região metropolitana de BH e no Vale do Rio Doce.

Ainda segundo o Inmet, as pancadas de chuvas são decorrentes do aumento da umidade em médios níveis da atmosfera, que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. As regiões Oeste e Sul de Minas devem ter pancadas de chuva a partir da tarde.

A tendência é que a partir de terça-feira (19/3) as chuvas retornem em todo o estado e haja uma redução das altas temperaturas em Minas.

As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata podem registrar chuvas intensas, entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. Há, ainda, risco de rajadas de vento ocasionais, entre 40 a 60 km por hora, com possibilidade de granizo.

A menor temperatura registrada no estado foi de 15°C, no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 38°C no Norte do estado. A onda de calor continua atuando nas regiões Sul, Sudeste, Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Campo das Vertentes, Zona da Mata e região metropolitana de BH, nesta segunda.

Belo Horizonte

A previsão meteorológica da Defesa Civil de BH indica que o dia será de céu parcialmente nublado com temperatura ainda elevada nesta segunda (18). Há previsão de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 21°C e a máxima pode chegar a 33°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a capital registrou a maior temperatura do ano nesse domingo (17/3), quando os termômetros marcaram 35,3°C e ultrapassando também a máxima histórica para o mês de março.

Três das maiores temperaturas registradas em 2024 em Belo Horizonte foram registradas neste mês. As duas maiores foram marcadas em dois dias consecutivos, ambas registradas em meio a primeira onda de calor do ano na capital.

Veja as cinco maiores temperaturas de BH em 2024: