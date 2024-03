Minas Gerais enfrenta uma nova onda de calor neste fim de semana e que atinge o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata. E os termômetros sobem também no Norte de Minas, no Noroeste e no Vale do Jequitinhonha, regiões do estado que, ao longo do ano, costumam apresentar temperatura mais altas, sobretudo, em período de ausência de chuvas como agora.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura esperada para este fim de semana em Minas Gerais é 38ºC, mais alta do estado neste ano, até então, e poderá ocorrer em todas as áreas afetadas pela onda de calor. Em Belo Horizonte, a máxima prevista para o fim de semana é de 35ºC.

Na quinta-feira (14/3), a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta para nova onda de calor, válido até segunda-feira (18/3), com temperaturas elevadas em todas as regiões do estado.

A representante do Inmet ressalta que, embora o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, historicamente, sejam as regiões mineiras mais castigadas pelo clima seco e quente, na atual onda de calor, as duas regiões não devem ter temperaturas recordes.

“A umidade (nas duas regiões) está alta, o que favorece a formação de nuvens, limitando a radiação solar que incide em superfície, por isso não esperamos recordes de temperatura. Essa onda de calor será mais curta e menos intensa que as observadas na última primavera”, afirma Anete Fernandes.

Na prática, a situação citada pela meteorologista foi verificada neste sábado (16/3) em Araçuaí, de 29 mil habitantes, a 678 quilômetros de Belo Horizonte, no Vale do Jequitinhonha, onde, em 19 de novembro de 2023, foram medidos 44,8ºC, a mais alta temperatura já registrada em uma cidade brasileira.

Leia também: Belo Horizonte deve ter calor de 35°C neste sábado (16/3)



Os moradores da cidade já vivem “acostumados” com os termômetros nas alturas. Neste sábado, o céu permaneceu parcialmente nublado em Araçuaí, o que amenizou o “calorão”, com a cidade tendo máxima prevista de 34ºC e umidade do ar de 56%. Conforme a meteorologista Anete Fernandes, a média da temperatura deste mês em Araçuaí é de 33,47ºC.

Conforme a especialista do Inmet, a maior temperatura registrada em Minas nos últimos dias foi verificada em Coronel Pacheco, na Zona da Mata, onde na sexta-f eira (15/3), os termômetros tiveram a máxima de 36,2ºC. Anete Fernandes lembra que, além de Araçuaí e Coronel Pacheco, outras cidades mineiras que costumam registrar as maiores temperaturas ao longo do ano são: São Romão (Norte de Minas), Itaobim (Vale do Jequitinhonha), Arinos e Unaí (Noroeste); Ituiutaba e Campina Verde (Triângulo).

A meteorologista lembra que ainda estamos no verão, que termina na próxima quarta-feira (20/3), quando começa o outono. “O verão corresponde ao nosso período chuvoso. As maiores temperaturas do ano, normalmente, são observadas no fim do inverno e início da primavera, quando prevalece céu claro e os índices de umidade estão baixos”, ressalta Anete Fernandes.