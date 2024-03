Belo Horizonte enfrenta a primeira onda de calor do ano. Neste sábado (16/3), a temperatura pode chegar a 35°C e bater o recorde de 2024. Por ora, o maior registro feito na capital mineira foi em 17 de janeiro, quando os termômetros marcaram 34°C.

Esta é a terceira onda de calor do ano no país, mas a primeira que chega à capital mineira. As primeiras ficaram restritas aos estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo de 2023, foram nove episódios.

Uma onda de calor representa leve risco à saúde e as temperaturas devem chegar até 5ºC acima da média por um período de dois a três dias. Conforme o órgão de meteorologia, elas são reflexo dos impactos do fenômeno El Niño — um aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta.

Em BH, a máxima mais alta já registrada foi de 38,6ºC, em 25 de setembro do ano passado. Desde quinta-feira (14/3), a Defesa Civil municipal emitiu um alerta para a população se cuidar e evitar exposição direta ao sol. Veja as principais recomendações:



Hidrate-se;



Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h



Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar



Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados



Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas



Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol.



No estado, devido ao forte calor e à umidade disponível na atmosfera, esperam-se chuvas isoladas no Triângulo, no Noroeste, no Sul e na Zona da Mata de Minas. Segundo a previsão da Defesa Civil Estadual, neste fim de semana, os termômetros seguem acima dos 30ºC e podem chegar a 38ºC em algumas regiões de Minas Gerais.