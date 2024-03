Um caminhão bateu na traseria do outro. Causas do acidente são desconhecidas

Um caminhoneiro de 41 anos morreu em um acidente na BR-135, próximo a Bocaiuva, no Norte de Minas, na noite de sexta-feira (15/3). Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando um bateu na traseira do outro. O motorista da carreta que estava atrás morreu preso nas ferragens. Já o motorista do outro caminhão, de 38 anos, não sofreu ferimentos.

Segundo o sobrevivente, ele estava dirigindo quando sentiu um impacto na traseira. Parou o veículo e foi verificar, quando viu a carreta prensada na parte de trás.

O corpo do caminhoneiro foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, depois do trabalho feito por peritos da Polícia Civil, sendo entregue a uma funerária de Bocaiúva.

A rodovia ficou interditada, nos dois sentidos, por cerca de uma hora, para a retirada da vítima e dos veículos da pista.