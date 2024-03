A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu nessa quinta-feira (14/3) um alerta para nova onda de calor, válido até a próxima segunda (18/3), com temperaturas elevadas em todas as regiões do estado.

Devido ao forte calor e à umidade disponível na atmosfera, esperam-se chuvas isoladas no Triângulo, no Noroeste, no Sul e na Zona da Mata de Minas. Segundo a previsão, neste fim de semana, os termômetros seguem acima dos 30ºC e podem chegar a 38ºC em algumas regiões do estado.





Já a umidade relativa do ar fica relativamente baixa, com valores em torno de 35% nas horas mais quentes do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a onda de calor, as temperaturas devem chegar a 5ºC acima da média e atingem, principalmente, localidades das seguintes regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de BH.

A segunda onda que assola o estado ainda deve avançar para as regiões Central e Zona da Mata no fim de semana.

Outros estados afetados

O Inmet também publicou boletim de alerta apontando “grande perigo” para uma onda de calor em boa parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e uma faixa noroeste do Rio Grande do Sul.

No total, 1.066 municípios desses estados poderão ser atingidos pelo aumento de temperatura que se iniciou às 14h dessa quinta-feira (14/3) e deverá seguir até este sábado (16/3), às 18h.

Bolha de calor

O aumento das temperaturas está relacionado a uma bolha de calor, que deve se instalar no Norte da Argentina e do Paraguai e contribui para o aumento das temperaturas no Brasil nos próximos dias.

A bolha de calor ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias.

Recomendações para se proteger do calor

-Hidrate-se;



-Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h



-Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar



-Proteja as crianças com chapéu de abas

-Use roupas leves e que não retêm muito calor

-Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados



-Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas

-Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados

-Faça refeições leves, aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede e evite bebidas alcoólicas