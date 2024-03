O Terminal Rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, vai passar a contar com câmeras de reconhecimento facial ainda neste mês.



O anúncio foi feito pela AMD Services, empresa que administra a rodoviária da cidade. O acordo com a empresa que irá gerir as câmeras foi assinado nesta semana e a previsão é que os equipamentos comecem a funcionar em breve.

Segundo a empresa, as câmeras serão instaladas no embarque e desembarque da Rodoviária. O sistema estará interligado ao sistema dos órgãos de segurança. Quando um foragido da Justiça ou da polícia for identificado por meio de inteligência artificial, rapidamente os órgãos de segurança serão acionados.

A medida já estava prevista no contrato de concessão do terminal pela Prefeitura de Juiz de Fora à AMD. A decisão ocorre também dias após o sequestro de um ônibus da Viação Sampaio na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro.Na ocasião, Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi baleado no tórax. O sequestrador do ônibus, Paulo Sérgio de Lima, estava fugindo para Juiz de Fora