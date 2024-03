Um motorista desrespeitou a sinalização de um obra em Uberlândia e acabou no fundo de uma vala de quatro metros de profundidade, na madrugada desta sexta-feira (15/3), em Uberlândia. Apesar disso, ele não teve ferimentos graves.





O caso aconteceu no Bairro Chácaras Tubalina, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não obedeceu à sinalização que apontava uma obra privada na Rua dos Orixás e o impedia de seguir pelo trecho.

No local está sendo feita uma rede de esgoto e como o homem não respeitou o aviso, entrou em um local de direção difícil, perdeu o controle do carro e caiu na vala no final da rua.





Os militares usaram uma escada para resgatar o condutor do fundo da vala. Ele teve apenas ferimentos leves e estava consciente. Recebeu atendimento médico na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto.





O carro foi retirado do local com um guincho.