A Polícia Militar do Meio Ambiente desarticulou um canil clandestino no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Militares receberam a denúncia na tarde dessa quinta-feira (14/3), e foram até o local indicado como canil clandestino. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram 67 cachorros com suspeita de maus-tratos.

Os animais eram de raças variadas, como shih tzu, chihuahua, spitz alemão, chow chow e bulldog francês. Os cães eram filhotes e adultos, que estavam presos em gaiolas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o “local estava totalmente insalubre, sem nenhum tipo de limpeza, com fezes e urina acumuladas, além do mau cheiro”.

Ainda segundo o B.O., duas mulheres, de 29 e 34 anos, se apresentaram como donas do canil clandestino. Elas disseram que usavam o espaço para a reprodução dos animais e também para vender os cães.

Cada cachorro era vendido na OLX entre R$ 500 e R$ 1.500.

O Canil Municipal de Juiz de Fora foi acionado e fez o recolhimento dos animais. Um veterinário foi chamado e constatou indícios de maus-tratos nos cachorros.

As duas mulheres foram presas e multadas em mais de R$ 135 mil.