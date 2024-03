O casal Larissa e Rainer busca pela companheira de quatro patas, Haru, perdida no último domingo (10/3). A cachorra sem raça definida foi vista pela última vez no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, e os tutores oferecem R$ 3 mil a quem encontrá-la.

O animal é de pequeno porte e possui pelagem curta na cor bege, mais espessa no pescoço e no rabo. As patinhas são mais claras e ela possui uma única unha preta. Quando fugiu pelo portão da casa, por volta das 11h, ela usava uma coleira colorida com uma medalha de identificação, possuindo nome e telefone dos tutores.

De acordo com Rainer, Haru “é bastante medrosa com contato de quem não conhece, e pode ser arisca, tentando escapar de quem se aproxima”. A urgência em encontrar a cachorra parte, também, de sua necessidade de medicamentos controlados.

Quem tiver qualquer informação sobre a Haru pode entrar em contato com os tutores por ligação ou mensagem nos números (31) 99324-5036 (Rainer) e (31) 997149389 (Larissa).