Dois homens, suspeitos do latrocínio - roubo seguido de morte -, de um homem, ocorrido em 1º de março último, em Umburatiba, no Vale do Mucuri, foram presos por policiais civis de Águas Formosas, em cumprimento de mandados de prisões preventivas.

As prisões ocorreram nessa quinta-feira (14/3) e tiveram o apoio da Polícia Militar. Segundo as investigações, no dia do crime, os suspeitos foram até a residência da vítima com a intenção de furtar seu o veículo.

No entanto, ao serem reconhecidos pela vítima, que se encontrava vulnerável devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, os criminosos optaram por cometer o latrocínio.

E na tentativa de ocultar o crime, os suspeitos tentaram simular um suicídio. Durante a fuga com o veículo da vítima, os suspeitos enfrentaram dificuldades devido às condições do tempo, o que resultou na quebra do veículo na estrada, entre os distritos de São Pedro do Pampã e Umburatiba.

Assim, eles optaram por dispensar o corpo no matagal, onde foi localizado no dia seguinte.

Segundo levantamentos da polícia, os dois homens presos possuem antecedentes criminais, incluindo envolvimento em furtos e tráfico de drogas. Ambos estavam foragidos do sistema penal. Um deles tinha sido beneficiado pela “saidinha” de final de ano e não havia retornado. O outro estava foragido, estando refugiado em Medeiros Neto, na Bahia.