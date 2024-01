A delegada Adriana Rosa diz que se passaram menos de 24 horas entre a identificação e a prisão do autor do crime

A Polícia Civil prendeu um homem de 45 anos, suspeito de assassinar um idoso de 64 anos no último dia 11 de janeiro em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A morte teria sido causada por um desentendimento em consequência de um programa sexual. No entanto, a polícia não descarta a hipótese de latrocínio.

Embora o crime tenha acontecido no dia 11, o corpo só foi encontrado na última segunda-feira (15/1), na casa da vítima. Vizinhos do idoso, segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, da Delegacia Especializada em Homicídios, de Santa Luzia, sentiram falta da vítima, além de estarem sentindo um forte odor vindo do imóvel onde morava.

“Diante da situação, fizeram contato com a filha da vítima, que possuía as chaves da casa e, ao adentrar na residência, ela visualizou o corpo do pai já em estado de putrefação”, diz a delegada.

Ao examinar o corpo, a perícia detectou que a morte teria sido violenta. Iniciadas as investigações, os policiais identificaram um suspeito, que foi detido.

Em seu depoimento, esse homem admitiu ter matado a vítima. “Ele afirma que tiveram um desentendimento em razão de desacordo comercial por um programa sexual, e que o idoso foi até a cozinha e pegou uma faca. Os dois começaram a brigar e a vítima teria caído com a faca na mão. Ele conta que pegou a mão que a vítima segurava a faca e, direcionando para o peito dela, desferiu três golpes”, explica a delegada.

Embora tenha acontecido a confissão, segundo a delegada Adriana, a polícia trabalha, além da linha de homicídio, com a hipótese de latrocínio. “Testemunhas e parentes afirmam que a vítima tinha o hábito de ostentar que sempre tinha dinheiro na carteira ou em casa, e o suspeito tem várias passagens por furto e roubo. Inclusive, teria dito em uma conversa de bar que seria muito fácil alguém agredir a vítima e subtrair esses valores em espécie.”

A delegada informa, ainda, que o suspeito confessou ter subtraído pertences do idoso depois de matá-lo. “Afirmou que subtraiu cerca de R$ 30 da vítima e seu aparelho celular. Pelas imagens de CFTV [Circuito Fechado de TV], foi possível identificar que o investigado subtraiu também a bicicleta da vítima. “Então vamos prosseguir com as investigações para esclarecer a motivação”, pontua.