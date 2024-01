Um homem de 60 anos que trabalhava na noite de sábado (13/01) como motorista de aplicativo foi roubado, agredido e quase atropelado por um homem que é condenado por roubo e recebeu da Justiça um benefício de saída temporária em agosto, quando deveria ter retornado ao sistema penal, mas em vez disso continuou a cometer crimes.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista foi chamado por meio de um aplicativo de transporte de passageiros para uma corrida no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, por volta das 21h30.

Ao chegar no local marcado com seu veículo Lexus, ele foi abordado pelo homem, de 33 anos, que estava armado com uma réplica de pistola. "Ao sair do carro, o motorista disse que temeu pela sua vida e entrou em luta com o agressor. Pela vantagem que tinha, o autor entrou no carro e acelerou, obrigando a vítima a pular para não ser atingido", conta o sargento Nardis, do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) do 2º Batalhão de Policiamento Especializado de Contagem, na Grande BH.

Com a queda, o motorista roubado fraturou o ombro direito e teve o cotovelo direito e o rosto feridos, com luxações. Ele precisou ser atendido no Hospital de Pronto-Socorro Odilon Bherens, onde foi sedado e passou por um procedimento de reposicionamento do ombro - a cabeça do úmero (osso do braço) se deslocou da articulação do ombro, devido a um trauma de alta energia. A força do impacto fraturou o úmero e a cabeça do úmero foi deslocada para fora da articulação.

Como o veículo tem rastreador, a PMMG localizou o Lexus no bairro estrela D'Alva, em Contagem, na Grande BH. Quando o veículo parou na Rua dos Coqueiros, as viaturas policiais o cercaram e detiveram o suspeito.

Com ele, foi encontrada a réplica de pistola, o telefone celular da vítima e o dele próprio. Ele foi levados para a delegacia de plantão. Até esse momento a vítima permanecia sedada no hospital.