A Polícia Militar prendeu dois homens, de 21 e 19 anos, apontados como os responsáveis por decapitar e expor a cabeça de outro homem, de 48, em um parque infantil em Cataguases, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A ocorrência foi registrada nessa sexta-feira (12/1). A motivação do crime estaria relacionada ao atraso da vítima em realizar uma entrega de drogas aos suspeitos.



Os militares foram acionados no início da manhã, às 6h30, quando foram ao local, no Bairro São Marcos, e encontraram a cabeça posicionada em um dos brinquedos. O corpo, porém, foi achado em uma mata nas proximidades, onde o homem foi executado.

Os suspeitos, que, segundo a PM, têm passagens por homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas, estavam bebendo em um apartamento no bairro na companhia da vítima, que recebeu R$ 200 para buscar drogas.

No entanto, o homem estava demorando muito para retornar. Com isso, os outros dois iniciaram as buscas por ele, quando o encontraram e cometeram o homicídio.



Durante as diligências de busca, os militares encontraram um dos envolvidos no crime em um apartamento. Ele tentou fugir, mas acabou capturado pelos militares que cercavam o prédio. O segundo rapaz estava em outro apartamento, no mesmo bloco, e foi localizado escondido atrás de um sofá. Ambos receberam voz de prisão por homicídio e foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil no município.