O Instituto Médico-Legal (IML) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, confirmou neste sábado (13/1) a identidade dos oito mortos em um acidente na altura do KM 344 da BR-116, na zona rural do município de Campanário, no Vale do Rio Doce. Entre eles estão Pedro Davi Menezes Rolón, que não teve a idade confirmada, e o filho dele, Kadu Emmanuel de Oliveira Menezes, de 5 anos. Um bebê de cinco meses também é uma das vítimas.



A batida entre um ônibus de turismo e uma caminhonete Chevrolet Veraneio resultou na morte de quatro ocupantes do automóvel e mais quatro que estavam no transporte coletivo de passageiros no fim da tarde de sexta-feira (12/1). Há ainda 43 pessoas feridas, muitas delas em estado grave, com perdas de membros e lesões que podem ser incapacitantes, segundo os socorristas.

No carro, além de Pedro e o filho dele, estavam a artesã Tauana Baroni e Raquel de Barros de Jesus. Já no ônibus, morreram a professora Ueryanne Ketley Pereira de Jesus, de 25 anos; a avó dela, Maria Ferreira de Jesus, de 79; Lunna Batista de Jesus, de 5 meses; e Júlio César, o motorista reserva.

Nas redes sociais, a instituição de ensino onde a professora lecionava, em Sumaré (SP), lamentou a morte. “A gestão da EE Leonilda Rossi Barriquelo dá adeus à professora Ueryanne, que nos deixou. Lamentamos sua partida antecipada. Siga com Deus”, escreveu. Conforme a instituição, ela está sendo velada em sua cidade natal, no município de Ladainha, no Vale do Mucuri. O enterro e velório da avó dela acontecem neste domingo (14/11).



O acidente



O veículo de transporte de passageiros já tinha rodado 180 quilômetros e seguia de Novo Cruzeiro com destino a Piracicaba (SP). A trajetória da Veraneio ainda é desconhecida.



A Veraneio vinha no sentido Bahia, subindo, enquanto o ônibus de turismo chegou à ponte sobre o Rio Itambacuri depois de um longo segmento de descida em curva. O choque de frente lançou os dois veículos da pequena ponte de 47 metros de comprimento e 10 metros de altura sobre o manancial.



Ao todo, oito ambulâncias do SAMU – três de Governador Valadares, uma de Frei Inocêncio e quatro de Teófilo Otoni – foram empenhadas no resgate. O Corpo de Bombeiros e ambulâncias de municípios próximos ao local da batida também ajudaram no resgate das vítimas.