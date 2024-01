Um homem de 62 anos caiu em uma vala de 4 metros de profundidade às margens da rodovia MG-030, em Nova Lima, na Grande BH. Com a queda, ele ficou desacordado e precisou ser socorrido pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo informações da corporação, o homem de 62 anos sofreu o acidente no Bairro Parque Aurilâdia, próximo ao Condomínio Quintas do Sol, local que passa por obras de infraestrutura e drenagem.

Uma unidade do Serviço de Atendimento móvel de Urgência (SAMU) também compareceu ao local do acidente para prestar apoio.

"Após a retirada segura, essa vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi avaliada pelas equipes com apoio do Arcanjo. Decidiu-se que essa vítima iria ser transportada pelo arcanjo via aérea, tripulada com um médico até o hospital João XXIII", informou o CBMMG.