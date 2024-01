Conforme a corporação, o homem ainda teria disparado contra os policiais com um revólver de calibre 32

Um foragido da Justiça, que não teve a idade informada, morreu na manhã deste sábado (13/1) em Pedra Dourada, na Zona da Mata mineira.



Em nota, a Polícia Militar disse que o homem fugiu de uma abordagem policial deflagrada por guarnições da cidade, com apoio de militares de Tombos.

Conforme a nota do comando do 47º Batalhão de Polícia Militar enviada à imprensa, ele ainda teria disparado contra os policiais com um revólver de calibre 32.

Os militares, então, revidaram, e o homem foi atingido com um disparo no tórax. O socorro foi acionado, mas ele acabou morrendo.

Até o fechamento desta publicação, não havia mais detalhes da ocorrência.