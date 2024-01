O primeiro dia de ensaio geral do Carnaval de Belo Horizonte, neste sábado (13/1), terminou no ritmo da batucada baiana. O bloco Havayanas Usadas encerrou as atividades do teste de sonorização da Avenida dos Andradas, após meia hora de atraso.

Marcada para às 18h, o cortejo recebeu como convidados os blocos "Ê o Amô!" e o "Juventude Bronzeada". Juntos, os grupos tocaram hits do carnaval, como o clássico Dodo e Osmar, ícones da festa na Bahia e que se tornaram referência no cenário.

Segundo a produção, a parte mais demorada foi voltar com o trio para os blocos seguintes, já que todos só tocaram no sentido Centro.

A noite foi encerrada depois de uma tarde chuvosa, mas que não desanimou os foliões, que aproveitaram para fazer um Carnaval mais espalhado, devido a estrutura de som montada ao longo de quase 600 metros da avenida.

As caixas instaladas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas funcionaram sem problemas e ampliaram a música da bateria que acompanham o trio elétrico. O investimento feito pelo Estado no Carnaval de BH é o primeiro realizado pelo governo de Romeu Zema (Novo), que desembolsou R$ 4,5 milhões na maior festa de rua de BH.

A estrutura também estará presente na Avenida Amazonas durante os dias oficiais de Carnaval, que em BH começa no dia 27 de janeiro. Pelas avenidas passam os principais blocos da festa de momo da capital.