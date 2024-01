Evento teste do Carnaval de 2024 em Belo Horizonte

A chuva marcou a tarde do ensaio geral do Carnaval de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, neste sábado (13/1). Segundo a Defesa Civil da capital mineira, a expectativa é de chuva forte nas próximas duas horas.

Enquanto o trio elétrico que leva os músicos por cerca de 600 metros da avenida manobrava, mais pessoas chegavam ao local, apesar do tempo fechado e das trovoadas. Se a manhã de ensaio foi de uma movimentação mais tranquila, à tarde começou a encher.



Ao longo da avenida, alguns foliões se aglomeravam em locais cobertos para se proteger, enquanto outros seguiam o trio. As 15h30 o bloco "Volta Belchior" começou a se preparar para tocar, mas a entrada do grupo sofreu um pequeno atraso devido à dificuldade para manobrar o trio no meio da multidão.

O ensaio geral passa pela altura do número 3.500 é vai até o número 4.000. Ao chegar em uma das extremidades o trio precisava dar a volta.

O evento é um teste para uma sonorização que será utilizada ao longo da avenida, com o equipamento fornecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas, em parceria com a Cemig e Prodemge. Durante os dias oficias de Carnaval, o equipamento de som também será usado na Avenida Amazonas.