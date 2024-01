O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) dará início à capacitação gratuita de 3 mil ambulantes que irão trabalhar na próxima edição do Carnaval na capital. O credenciamento dos profissionais, que será feito pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), terá início na próxima terça-feira (16/1) e segue até quinta (18/1) – data na qual começará o treinamento no Sesc Palladium, situado na Rua Rio de Janeiro, 1046, no Centro.



Conforme o Senac, os ensinamentos serão disponibilizados pela manhã, tarde e noite em três turmas. Os horários serão preenchidos de acordo com a capacidade do local e disponibilidade dos participantes.

“Durante a atividade, os ambulantes vão receber orientações para potencializar suas vendas por meio de técnicas para apresentação dos produtos, abordagem aos clientes (foliões), agilidade e fidelização. Além disso, eles vão receber, também gratuitamente, um kit com guarda-sol, bolsa e camisa para melhor identificá-los durante o evento”, disse o Senac em comunicado.



Além do Senac, a ação de capacitação acontece pelo segundo ano consecutivo com a parceria do Sistema Fecomércio, Serviço Social do Comércio (Sesc) e sindicatos empresariais.

Investimento milionário do governo



Atrações temáticas, sonorização de ruas e avenidas e disponibilidade de banheiros químicos em pontos estratégicos no Carnaval de Belo Horizonte neste ano vão custar R$ 8,5 milhões — recurso que capitalizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e patrocínio direto. Nesse sentido, o protocolo de intenções entre o governo de Minas e a prefeitura foi assinado em 14 de dezembro, no Palácio da Liberdade.



Segundo o governo mineiro, que investirá na festa na capital pela primeira vez, a ideia é que caixas de som reproduzam, em tempo real, a música de blocos que arrastam foliões por ruas e avenidas, ampliando o alcance sonoro dos trios.



Estimativa de público



A capital mineira deve receber 5,5 milhões de foliões, representando acréscimo de 10% na circulação de pessoas, conforme estimativa Belotur.



Ainda segundo apurado pela Belotur em parceria com os patrocinadores oficiais, a última edição da festa gerou R$ 720 milhões em movimentação financeira com a participação de 5,2 milhões de foliões, sendo que, deste total, 226 mil eram turistas.