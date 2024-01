Pessoas interessadas em vender bebidas e adereços durante os desfiles de blocos de rua no Carnaval de Belo Horizonte, que começa no próximo dia 27 e segue até 18 de fevereiro, devem buscar atendimento presencial até o dia 26 deste mês. O cadastro deve ser feito presencialmente no Colégio Marconi, das 12h às 20h.

Este ano, a emissão do cadastro e da credencial será em fase única. "Os vendedores ambulantes são parte importante da nossa festa e, pensando na agilidade do processo e na praticidade para os profissionais, todo o processo de cadastramento e credenciamento será em um único momento", afirma o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

No atendimento, o comerciante deve apresentar identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte. Para conseguir a credencial, que é pessoal e intransferível, o interessado deve ser maior de 18 anos e residir na capital.

Caso a pessoa more em BH, mas não tenha comprovante de residência em seu nome, deve apresentar declaração que comprove a moradia assinada por cônjuge, pai, mãe, irmã ou irmão, com documentação que comprove o vínculo.

Todas as regras para o processo estarão na edição desta quarta-feira (10/1) do Diário Oficial do Município. As dúvidas sobre o cadastramento podem ser enviadas para o e-mail: carnaval.belotuor@pbh.gov.br



Preparação gratuita para os comerciantes



Para potencializar as vendas, o Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac, e Sindicatos Empresariais oferecerão uma preparação aos primeiros três mil comerciantes credenciados que fizerem cadastro entre os dias 16 e 18 de janeiro, de acordo com limites de vaga.



A capacitação acontecerá no Sesc Palladium no dia 18/1, em turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Os profissionais interessados vão ter acesso a dicas para abordar os clientes, apresentar os produtos e conquistar a fidelidade dos foliões.

Serviço

Colégio Marconi - Rua Paracatu, 1.574, Bairro Santo Agostinho

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice