Uma perseguição policial terminou em acidente e um suspeito preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Por pouco, um motociclista não foi atropelado. A batida foi flagrada por câmera de segurança. A mulher do suspeito é procurada. O casal levava uma criança no carro, segundo testemunhas.



A perseguição começou quando a Polícia Militar (PM) recebeu a informação que um carro com placa clonada transitava pelo Bairro Aparecida da cidade do Triângulo Mineiro.





Ao ser avistado, os policiais tentaram uma abordagem, ainda na Rua Buriti Alegre, mas o motorista acelerou e fugiu. Mais adiante, o condutor não conseguiu uma passagem para seguir a fuga.

Ele acabou batendo em outros dois carros parados por conta de um semáforo e uma moto. O condutor da motocicleta escapou por 4 segundos de ser atropelado. Ele tinha acabado de estacionar o veículo no local.

O suspeito ainda fugiu a pé, depois da batida. Ele tentou se esconder em um supermercado da região, mas foi encontrado e detido. A mulher dele fugiu a pé e com ela estaria uma criança, suspeita-se, que seja filho do casal.



O preso disse que havia comprado o carro, mas que não iria passar informações do vendedor. O dono do carro que teve a placa clonada informou que havia colocado o veículo à venda, mas que ainda não tinha fechado nenhum negócio.



A suspeita é de que o carro utilizado pelo homem detido tenha sido furtado em 24 de dezembro de 2023.