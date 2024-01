Um grave acidente entre um caminhão e um Toyota Corolla deixou um homem morto e uma mulher e uma criança gravemente feridas na noite dessa segunda-feira (8) na BR-365, próximo de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os ocupantes do carro de passeio eram da mesma família. O motorista, de 32 anos, morreu na hora. No banco do carona estava a filha do casal de 8 anos, e no banco de trás a mãe de 31 anos e um bebê. O bebê foi conduzido para o hospital por terceiros antes mesmo da chegada dos militares.

Mãe e filha mais velha estavam em estado grave e presas às ferragens. Elas foram retiradas, imobilizadas e conduzidas ao Hospital de Referência pela guarnição de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também auxiliou no resgate.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local. O corpo do pai foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).