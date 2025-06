Lula: 'Picareta com celular não tem chance contra Pacheco'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um afago ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) durante evento em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/6). Favorito do petista na disputa pelo governo de Minas em 2026, Lula acredita que "picaretas com celulares" não conseguem competir com Pacheco.

"Vocês sabem o que eu quero que ele (Rodrigo Pacheco) seja. Acho que nenhum desses picaretas, que acham que são bons por viver na frente do celular falando mal dos outros, tem a menor chance de competir com Pacheco. Não é possível você imaginar que se pode fazer política no celular, falando mentira para rodo mundo, falando mal de todo mundo", disse Lula.

O presidente também fez uma referência à disputa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em sessão na Câmara dos Deputados, quando o parlamentar bolsonarista fez uma pergunta ao petista e não ficou para ouvir a resposta.

"Essa turma... Quando vai um deputado na Câmara prestar um depoimento, eles (bolsonaristas) pegam o celular e saem correndo para não ouvir a resposta. Eles não têm o menor compromisso com a verdade. Tentam tirar proveito do povo que gosta de um celular", emendou.

E arrebatou: "Depois desse governador, que não vou citar o nome (Romeu Zema), esse estado (Minas Gerais) não merece um Nikolas ou Cleitinho".