Lula diz que fará campanha de publicidade para combater boatos e mentiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12/6) que fará campanhas para que as populações das áreas atingidas pelo desastre de Mariana saibam o que será feito com os recursos do novo Acordo Rio Doce. O petista e ministros participaram da cerimônia da celebração do acordo em Mariana.

"A gente vai ter que fazer esse material que foi divulgado aqui da forma mais popular possível porque nós temos interesse de que vocês saibam de cor e salteado o que vai acontecer com vocês", afirmou o petista mencionando o material apresentado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A ideia de propagandear as ações junto a veículos de imprensa locais, como as rádios, tem como objetivo evitar a propagação de mentiras e boatos.

"Vamos tentar fazer propagandas nas rádios locais de toda região atingida pelo desastre para que todo mundo saiba o que vai acontecer em cada área, para que cada um saiba o que vai receber. Se não, o boato e a mentira tomam conta da verdade", comentou o presidente.

A medida anunciada pelo presidente vem como uma forma de se antecipar a possíveis explorações que opositores possam fazer da situação.

O governo federal sofreu nos últimos meses com a divulgação de informações inverídicas relacionadas a programas e projetos anunciados. Historias como uma suposta taxação do PIX, talvez o caso mais emblemático, atingiu a popularidade do petista.