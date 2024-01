Detento foi morto no Ceresp de Governador Valadares

Um detento, de 43 anos, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (8/1), no Ceresp de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais penais faziam a triagem das celas quando foram chamados por um detento, que mostrou o corpo da vítima.

A vítima estava pendurada com um lençol ao redor do pescoço. Os policiais ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.

Um dos colegas de cela da vítima, de 19 anos, assumiu a autoria do crime. No entanto, não revelou a motivação do homicídio.





Sejusp investiga o caso





Em nota divulgada ao jornal Estado de Minas, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais confirmou a morte do detento e informou que abriu um procedimento interno para apurar as causas da morte.



“Um dos quatro presos ocupantes da cela assumiu a autoria do crime. A Polícia Civil foi acionada e todos os trâmites de polícia judiciária foram iniciados. O custodiado que assumiu o crime foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Todos os procedimentos legais estão sendo realizados para a devida responsabilização pelo crime e elucidação dos fatos”, informou a pasta.



A Sejusp também informou que o Ceresp de Governador Valadares segue em funcionamento normal. “A unidade segue a sua rotina sem demais eventos de segurança”, finalizou.