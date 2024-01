A Polícia Civil prendeu um homem, de 33 anos, por manter a mulher, de 40 anos, em cárcere privado em uma casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



Familiares procuraram a polícia nessa segunda-feira (8/1) após o desaparecimento da mulher. Eles tinham a suspeita de que o homem a tinha colocado em cárcere privado e tomado o celular dela, impedindo que ela entrasse em contato com amigos e familiares.



Os policiais civis, de posse dessas informações, foram até a casa do homem, na Zona Sul de Juiz de Fora. No local, encontraram o casal. O homem foi preso em flagrante.

A mulher contou que estava em cárcere desde domingo (7/1). Ela disse aos policiais que os dois brigaram no domingo. No meio da discussão, o homem a agrediu, roubou o celular dela e ainda jogou as chaves fora, em um terreno aos fundos da casa onde estavam. As medidas foram tomadas para que a vítima não chamasse a Polícia Militar ou algum amigo e familiar.

Segundo a Polícia Civil, a mulher entrou com pedido de medida protetiva contra o homem, que está preso e foi para o Presídio de Juiz de Fora.