Um homem de 55 anos desapareceu no Rio Serra Branca, na zona rural de Porteirinha, no Norte de Minas, na tarde de segunda-feira (8/01). Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Janaúba realiza buscas no rio, que encontra-se com 2,5 metros acima do nível normal devido às fortes chuvas que caíram na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador da zona rural de Porteirinha teria se afogado. Se for confirmada a morte dele, serão completados seis óbitos provocados pelas tempestades na atual temporada chuvosa em Minas.

As outras cinco mortes provocadas pelas chuvas desde setembro foram registradas em Paracatu (três vítimas), no Noroeste do estado; e Pedralva e Cássia, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem desapareceu no Rio Serra Branca ao tentar atravessar uma ponte improvisada na estrada vicinal entre as comunidades de Pajeú 2 e Mucambo da Onça, distante aproximadamente sete quilômetros da área urbana.

Os militares iniciaram as buscas no rio com um barco ainda na tarde de segunda-feira e reiniciaram os trabalhos no local na manhã desta terça-feira, mas, até ao meio-dia, a vítima ainda não tinha encontrada.