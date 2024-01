Foi preso um dos dois ladrões que invadiram, na noite da véspera de Natal, um prédio na Rua Ulisses Marcondes Escobar, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, e levaram meio milhão de reais que estavam em um cofre no apartamento.

A captura foi efetuada na tarde dessa segunda-feira (8), na BR-381, em Ipatinga, no Vale do Aço. O homem, de 33 anos, foi abordado durante investigações realizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo as informações dos delegados Gustavo Barletta e Wesley Geraldo Campos, da PCMG, o homem estava com outro suspeito dentro do carro, que não teria participado do furto no Buritis.

Entretanto, o homem foi preso em flagrante ao confirmar que sabia que o companheiro estava fugindo da polícia. O dinheiro não foi recuperado e o autor do crime confessou aos policiais que o montante foi repassado para o outro executor do crime e outras pessoas que passaram informações do apartamento e onde estava o cofre.

Os delegados afirmaram que o suspeito é reincidente no crime de roubos de cofres. Somente nos últimos dois anos, ele foi pego praticando o crime entre cinco e sete vezes em BH e Região Metropolitana.

“Ele foi condenado e conseguiu a liberdade em setembro do ano passado e voltou a cometer os crimes. Isso mostra que ele não pode conviver em sociedade”, afirma o delegado Wesley Geraldo.

O autor do crime no Buritis vai responder por furto qualificado e pode pegar até dois anos de prisão. A Polícia Civil informa que segue investigando para encontrar o outro suspeito.

Relembre o caso

Segundo informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, o crime ocorreu em 24 de dezembro, por volta das 21h, momento em que os suspeitos entraram no prédio e foram flagrados pelas câmeras de segurança levando o cofre.

O estudante Eduardo Ribeiro Júnior, de 31 anos, relatou que o apartamento é de seus pais, que estavam viajando desde sexta-feira (22/12). No dia 25, quando chegou ao local, percebeu que a porta de acesso à escada e entrada do apartamento estava arrombada.

Segundo a polícia, as filmagens mostram os dois indivíduos carregando um cofre e uma mala. Eduardo informou que, dentro deles, havia uma quantia com aproximadamente 500 mil reais em dinheiro.