Fachada do salão de beleza foi depredada com pichações e janelas quebradas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando o caso de um suposto ataque homofóbico contra o proprietário de um salão de beleza no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte. O caso teria ocorrido no último sábado (6/1), quando foi registrada a ocorrência.

Ao chegar para trabalhar, Otaviano Veloso, de 56 anos, teria sido avisado pelos vizinhos do local sobre uma pichação na fachada do estabelecimento dele que dizia “viado morto”, além de vidraças quebradas.

O dono do imóvel foi acionado por Otaviano e, juntos, chamaram a Polícia Civil, que foi ao local para ouvir a vítima e testemunhas. Os investigadores apuram se há registros de câmeras de segurança de prédios vizinhos para tentar identificar o suspeito, mas ainda não obtiveram sucesso.

O proprietário do salão também contou que, no domingo (7/1), a pichação, feita em tinta preta, estava coberta com um outro spray em branco. O salão deverá ser reaberto nesta terça-feira (9/1).

De acordo com a PCMG, o registro de Otaviano foi em desfavor de um homem de 35 anos, que não teve identidade revelada. Os fatos ainda estão sendo apurados e, até o momento, não houve prisão.