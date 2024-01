Vista aérea do estádio do Mineirão, que vai receber etapa da Stock Car

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta terça-feira (9), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital de licitação para a realização da pista temporária da Stock Car 2024 no entorno do Mineirão. O valor teto das propostas dos licitantes é de R$ 23,8 milhões e serão custeados com recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI).



O objetivo da licitação é escolher uma empresa que realize o serviço de adaptação do entorno do Mineirão para utilização como circuito automobilístico temporário, compreendendo a melhoria da infraestrutura, em especial, a restauração funcional do pavimento e dispositivos de segurança para o evento.

Além disso, a responsável terá que fazer a reconstituição de mobiliário urbano, infraestrutura de acessibilidade e drenagem que serão removidas para a prova automobilística, devolvendo ao local as condições preexistentes após a realização da etapa.



A empresa escolhida será aquela que oferecer o menor preço. As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até as 13h59, de 25 de janeiro. Mais informações estão no edital e seus anexos, disponíveis para acesso dos interessados no site da PBH e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).



Valorizar a imagem da capital mineira



Em dezembro, o prefeito Fuad Noman e a Vicar, empresa organizadora da Stock Car, assinaram o termo de apoio para realização da etapa na cidade, que vai acontecer entre os dias 15 e 18 de agosto. A ideia é que a maior categoria do automobilismo brasileiro seja realizada na cidade por 5 edições consecutivas.



A temporada 2020 da Stock Car marcou o início de uma nova era para a principal categoria do país, que passou a contar com carros mais semelhantes aos vistos nas ruas. A etapa de BH será realizada no modelo ‘Circuito de Rua’, e a estrutura será montada ao redor do Mineirão. A intenção da Prefeitura é reforçar a imagem da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.



“A realização do evento impactará diretamente na geração de emprego e renda e na promoção de investimentos para a capital mineira, além do estímulo à economia local por meio do aumento no consumo de bens e serviços, atração de turistas e na divulgação de Belo Horizonte e seus diversos atributos, como a cultura, gastronomia e modo de vida. Vale lembrar que a competição tem transmissão ao vivo para 157 países, o que colocará Belo Horizonte em grande evidência”, afirma a PBH.