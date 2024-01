Uma japonesa, conhecida nas redes sociais como Kaho Brazuca, ganhou o coração dos mineiros ao postar um vídeo ensinando “mineirês” para japoneses na última sexta-feira (5/1). Ela já soma mais de 52 mil visualizações na postagem.

No registro, Kaho aparece corrigindo frases comuns do português como “morreu” e “ri muito” para a versão mineira “bateu as botas” e “rachei os bico”. Além de apreciar um bom pão de queijo e falar “trem” para se referir a objetos. O ponto alto mostra a mulher preparando um café, e ensina o famoso “Pó pô pó” (pode pôr pó?). “Na parte do "pó pô pó" ela já tava Mineira, ficou perfeito!”, comentou um internauta.

Já nesta segunda-feira (8/1) Kaho postou um vídeo onde está tirando “sua identidade de mineira”. A entrevistadora, interpretada por ela mesma, fala expressões do dia a dia que ela deveria traduzir para o mineirês. Ao passar com nota 10, ela recebe um certificado e um pão de queijo. “Perdi tudo no "cadiquê"”, escreveu um seguidor de Kaho.

Em seu perfil, ela compartilha vídeos sobre sua experiência morando no Brasil e sobre aspectos da cultura japonesa. “Japonesa Aprendendo Português na Marra”, diz sua bio no Instagram.