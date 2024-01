Belo Horizonte começa a entrar no ritmo da folia no próximo sábado (13/1) com o início do evento intitulado Ensaio Geral dos Blocos. Nessa toada, entidades sindicais ligadas ao setor hoteleiro preveem taxa de ocupação superior a 80%.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (11/1), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de BH e Região Metropolitana diz estar otimista, sob alegação de que este será o melhor ano para a rede hoteleira.



“Já temos 30% das vagas reservadas, isso um mês antes do evento. No ano passado, a taxa de ocupação nos hotéis e diversos tipos de hospedagem foi em torno de 74%, chegando a ter 100% em alguns hotéis onde, por exemplo, estavam hospedadas as bandas. Em 2024, a expectativa é superarmos este número”, disse Paulo Cesar Pedrosa, presidente do SindHotéis.



Conforme levantamento do sindicato patronal, a capital conta com 220 hotéis e uma oferta de aproximadamente 24 mil leitos, com diárias que variam de R$ 100 a R$ 700.

Investimento milionário do governo



Atrações temáticas, sonorização de ruas e avenidas e disponibilidade de banheiros químicos em pontos estratégicos no Carnaval de Belo Horizonte neste ano vão custar cerca de R$ 8,5 milhões — recurso que capitalizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e patrocínio direto. Nesse sentido, o protocolo de intenções entre o governo de Minas e a prefeitura foi assunado em 14 de dezembro, no Palácio da Liberdade.



Segundo o governo mineiro, que investirá na festa na capital pela primeira vez, a ideia é que caixas de som reproduzam, em tempo real, a música de blocos que arrastam foliões por ruas e avenidas, ampliando o alcance sonoro dos trios.



Estimativa de público



A capital mineira deve receber cerca de 5,5 milhões de foliões, representando acréscimo de 10% na circulação de pessoas, conforme estimativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).



Ainda segundo apurado pela Belotur em parceria com os patrocinadores oficiais, a última edição da festa gerou R$ 720 milhões em movimentação financeira com a participação de 5,2 milhões de foliões, sendo que, deste total, 226 mil eram turistas.