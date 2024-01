Apesar de faltar oficialmente um mês para o Carnaval, a folia em Belo Horizonte já começa neste fim de semana, com o Ensaio Geral dos Blocos. No sábado e domingo, serão 24 blocos testando a nova sonorização da festa, com torres de som espalhadas pela Avenida dos Andradas.

O ensaio é gratuito e não tem controle de entrada, ou seja, é mesmo um carnaval de rua. Ao longo de 500 metros, um trio elétrico comenda a festa, prevista para acontecer entre os números 3500 e 4000 da Avenida dos Andradas.

Teste da folia acontece na Avenida dos Andradas entre os números 4000 e 3500 Reprodução/ Google Street View

Oito grandes blocos de BH foram convidados para o ensaio, sendo que eles chamarão mais dois grupos. Assim, o fim de semana fechará a programação com 24 blocos.

Veja os oito convidados:



Angola Janga

Baianas Ozadas

Bloco da Esquina

Então Brilha

Havayanas Usadas

Seu Vizinho

Truck do Desejo

Volta Belchior

Os blocos se apresentarão em cima de um trio elétrico, adaptado para o carnaval de BH, com banda e bateria. A intenção é que o som seja ouvido ao longo da avenida, pelas torres de sonorização.

A BHTrans estará orientando motoristas na região e o trânsito vai ser interditado entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsos Guimarães, ambas na Região Leste da cidade.

Além dos oito grandes blocos, outros convidados estarão na folia, como Bartucada, Abre-te Sésamo e Juventude Bronzeada.

Confira todos os participantes de sábado e domingo:

Sábado, 13 de janeiro

Manhã

Abre Alas Energia do Carnaval

Então, Brilha! convida Tambolelê e Abre-te Sésamo!

Seu Vizinho convida Bloco Baile da Serra e Querubloco

Tarde

Volta Belchior convida Daquele jeito e Românticos são loucos

Havayanas Usadas convida É o amô! e Juventude Bronzeada

Domingo, 14 de janeiro

Manhã

Abre Alas Energia do Carnaval

Bloco da esquina convida Filhas de Clara e Trovão das Minas

Angola Janga convida Magia Negra e Swing Safado

Tarde

Truck do Desejo convida Clandestinas e Baque de Mina

Baianas Ozadas convida Bartucada e Batuque Coletivo