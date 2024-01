Agentes da Unidade Integrada de Trânsito estarão nas ruas no fim de semana do ensaio

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou a operação de trânsito para o Ensaio Geral de Blocos de Carnaval, que acontece no próximo sábado (13/1) e domingo (14/1). A partir desta sexta (12/1), a BHTrans começará interdições e desvios na Avenida dos Andradas, na Região Leste da capital.

Segundo o poder municipal, agentes da Unidade Integrada de Trânsito- formada pela BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar, vão monitorar e orientar motoristas e pedestres na região sobre as intervenções e desvios.

O Ensaio Geral acontece neste sábado e domingo, das 10h às 20h, na Avenida dos Andradas, entre os números 3500 e 4000. Para testar o novo sistema de som da folia na capital mineira, oito blocos de rua foram convidados para se apresentar. Cada um deles chamou mais dois grupos.

Ao todo, 24 blocos estarão na avenida. Confira tudo sobre o Ensaio Geral aqui.

Veja como fica o trânsito:

Interdições de sexta-feira (12/1):



Será realizada a interdição de uma faixa de trânsito por sentido junto ao canteiro central na Avenida dos Andradas, entre as avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão. O trecho estará sinalizado e com cones em ambos os sentidos para realização de ajustes técnicos da sonorização na via.

Interdições de sábado (13/1):



A Avenida dos Andradas, entre as avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão, será interditada totalmente no sábado, das 8h até as 23h. No domingo, a via é interditada às 8h e será liberada ao trânsito na madrugada de segunda-feira (15/1) após a desmontagem da estrutura.

Serão disponibilizadas nos aplicativos Waze e Google Maps as interdições de trânsito na Avenida dos Andradas. Com essa informação os aplicativos vão traçar rotas alternativas evitando e margeando o local da folia.

Desvios



Sentido Bairro/Centro - (...) Avenida dos Andradas (sentido Bairro/Centro), Avenida Silviano Brandão (retorno), Avenida dos Andradas (sentido Centro/Bairro), Avenida 7 de Abril, Praça Santa Rita, Rua 28 de Setembro, Rua Iara, Rua Sílvio Romero, Rua Fluorina, Rua Alphonsus Guimarães, Av. dos Andradas, (…)

Sentido Centro/Bairro - (...) Avenida dos Andradas, Rua Alphonsus Guimarães, Rua Fluorina, Rua Furquim, Rua Amazonita, Rua Mário Martins, Rua 28 de Setembro, Rua Boninas, Av. dos Andradas (...)

Transporte Coletivo



Diversas linhas atendem a região da Avenida dos Andradas e o metrô terá uma operação especial para atender a população na estação Santa Tereza.

Algumas linhas do transporte coletivo serão desviadas e pontos de embarque e desembarque serão desativados a partir de sábado. Confira:

Linhas 4801A, 9032, 9205, 9411

Sentido Centro/Bairro

- Pontos desativados na Avenida dos Andradas 3760, 3960, 4062, 4068, 5000

- Pontos ativados na Rua Alphonsus Guimarães, 326, Rua Furquim, 84, Rua Amazonita, 275 e 495, Rua Mário Martins, 53, Rua 28 de Setembro, 655, 829, 1029, 1281 e 1439.

Sentido Bairro/Centro

- Pontos desativados na Avenida dos Andradas 4801, 4031, 3901 e 3665.

- Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5000, Rua 28 de Setembro, 820, 1100, 1320, Rua Iara, 320, 454 e Rua Fluorina, 578.

Linha 9502

Sentido Centro/Bairro

- Pontos desativados na Avenida dos Andradas, 4801, 4031, Rua Jordão, 36 e Rua 28 de Setembro, 1029 e 829.

- Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5000.

Linha 9502 e 901

Sentido Bairro/Centro

- Pontos desativados na Avenida dos Andradas, 4062 e 4068 e Rua 28 de Setembro, 582, 820 e 1100.

- Pontos ativados na Avenida dos Andradas, 5255.