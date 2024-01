A Festa Absurda anunciou, na tarde desta quinta-feira (11/1), que não desfilará no Carnaval de BH neste ano.

Pelo Instagram, o organizador da @bsurda, Ed Luiz, informou aos seguidores que o bloco não foi contemplado com o auxílio financeiro da prefeitura. A lista dos 105 grupos aprovados também foi divulgada nesta quinta.

Entre os motivos, estão a dificuldade financeira, os altos preços de aluguel de trios elétricos e o não financiamento municipal. “Sabemos qual é a real dificuldade de um bloco conseguir patrocínio de marcas. É um custo muito alto colocar um trio na rua. No ano passado já foi complicado, mas neste não vamos conseguir”, disse por meio da ferramenta de stories.

A @bsurda é a uma das principais festas criadas para o público LGBTQIAPN+ em Belo Horizonte. Ela completa 15 anos em 2024 e, além das participações em diversos eventos, desfila no Carnaval desde 2017.

A intenção, segundo Ed, é retornar à folia no próximo ano.

Mais blocos cancelaram

O Bloco Faraó anunciou em dezembro que não vai desfilar no Carnaval. Organizadores do coletivo, que chega a arrastar 300 mil foliões pelas ruas da capital mineira, dizem que, devido às dificuldades financeiras, vão aproveitar este ano para uma pausa estratégica. O plano é retornar para a folia belo-horizontina em 2025.

Um dos maiores – e mais plurais – blocos do Carnaval de Belo Horizonte, o Garotas Solteiras anunciou, no início de novembro passado, que não irá desfilar. De acordo com um vídeo publicado pelos organizadores, o bloco cresceu muito – tendo recebido mais de 400 mil pessoas no cortejo de 2023 –, o que gerou certa preocupação, e, por isso, será feita uma pausa para planejar melhor a logística e a estrutura do bloco.

Já o Masterplano cancelou o desfile no início de janeiro. O motivo principal foi a falta de recursos financeiros para a infraestrutura, segurança, divulgação e artistas. “É importante destacar que a Masterplano é um coletivo independente que não possui quaisquer tipos de patrocínios contínuos, públicos ou privados, o que se torna um entrave para a viabilização financeira de um trio elétrico ou festa similar gratuita”, afirmaram.