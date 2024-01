A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta quinta-feira (11/1) a lista de blocos de rua contemplados com o auxílio financeiro para realizar o desfile no Carnaval 2024. Foram 105 grupos beneficiados em três categorias, com patrocínios que variam de R$ 7,5 mil a R$ 21,5 mil.

São 50 aprovados na categoria A, recebendo R$ 21,5 mil, enquanto na categoria B, foram selecionados 35 blocos, com auxílio de R$ 12,5 mil cada. Na C, a PBH distribuirá R$ 7,5 mil para 20 blocos.

Ao todo, serão concedidos R$ 1.662.500,00.

A lista de interessados é grande, mas 125 grupos não foram contemplados; seis deles, por não informarem qual categoria gostariam de concorrer, segundo informou a prefeitura.

Confira a lista completa dos blocos aprovados, clicando AQUI.