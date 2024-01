Crime aconteceu em Coluna, na Região do Vale do Rio Doce

Um homem, de 40 anos, foi morto com golpes de faca e machado, em Coluna, na Região do Vale do Rio Doce.

Os policiais militares foram acionados por moradores do centro da cidade nessa quarta-feira (10/1), após uma discussão em uma casa.

Ao chegar na residência, os policiais encontraram a vítima morta e o autor do crime ao lado do corpo. Logo depois da chegada da Polícia Militar, o homem, de 45 anos, assumiu a responsabilidade pelo crime.Em conversa com os policiais, relatou que era amigo da vítima e tinha ido até a casa dele para conversar. No entanto, o encontro se tornou uma confusão. De acordo com o homem de 45 anos, ele estava “cansado de servir de piadas e chacota da vítima”.

Por causa dessas “brincadeiras”, ele começou a se irritar. Os amigos trocaram socos, até que o autor pegou uma faca e um machado e acertou a vítima na cabeça, nas costelas e no abdômen. A vítima morreu no local.



Por ter confessado o crime, o homem foi preso e levado para a delegacia.