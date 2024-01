Policiais chegaram ao bajulador com ajuda do Serviço e Inteligência da PM

No momento em que a sociedade está consternada pela morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que levou dois tiros na cabeça, desferidos por um foragido do sistema penal, Webert Souza Fernandes, de 25 anos, crime ocorrido na madrugada de sexta (5), um fato chama a atenção: um jovem, de 18 anos, foi preso depois de comemorar, nas redes sociais, a morte do policial. Além disso, ele foi flagrado com drogas.



O fato ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar recebeu uma denúncia, de que alguém estava festejando o assassinato do sargento. Imediatamente, o serviço de Inteligência da PM foi acionado e conseguiu localizar o endereço e autoria da postagem.

De posse do endereço, os policiais foram até a casa, descobrindo que se tratava de um menor. O suspeito estava carregando uma mochila, e ao revistá-la, os policiais encontraram 21 buchas de maconha, além de um tablete da droga.

O homem foi levado para a Delegacia de Plantão e autuado por tráfico de drogas. Pelas postagens na internet, o jovem foi orientado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele estava acompanhado da mãe, que não quis se pronunciar.