Uma diarista de 18 anos procurou a Polícia Militar para denunciar que um idoso, de 69, a importunou sexualmente enquanto fazia os serviços domésticos na casa dele no município de Eugenópolis, na Zona da Mata mineira.



Conforme o registro da ocorrência, a vítima relatou que lavava a louça quando o idoso se aproximou, passou a mão na parte íntima dela e tentou agarrá-la.

A jovem, que, na ocasião, estava com o filho de 1 ano no trabalho, conseguiu fugir do imóvel e realizou a denúncia na delegacia.

Policiais militares foram ao endereço indicado pela diarista e encontraram diversas revistas pornográficas espalhadas por cômodos da casa. Às autoridades, ela relatou que, após completar alguns meses de trabalho, começou a notar a presença desses materiais espalhados pela residência, o que, inicialmente, já a deixou incomodada.



Questionado pelos militares sobre a acusação, o idoso negou o crime, mas, mesmo assim, recebeu voz de prisão em flagrante.



A jovem foi levada para o Hospital São José, onde foi submetida a exames. A Polícia Civil vai investigar o caso.