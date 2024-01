As intervenções fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, "Centro de Todo Mundo"

As obras da reforma da Praça da Estação, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, completam três meses em janeiro e só devem terminar no segundo semestre de 2024. Embora o local esteja completamente fechado e com grandes aberturas no chão, o símbolo da praça, as fontes luminosas, será mantido.

Segundo a Prefeitura da capital (PBH), o buraco faz parte das obras. Já foram feitas diversas alterações, como demolição da antiga estrutura de canaletas das fontes, escavação, e terraplenagem. Além da manutenção das fontes luminosas, haverá instalação de luz LED RGB. Também está previsto recuperação do paisagismo, além da instalação de bancos e lixeiras.



As intervenções fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, “Centro de Todo Mundo”, que vai reformar diversos pontos da Região Central da capital. Serão investidos R$ 8,1 milhões em recursos próprios do município nas mudanças da Praça da Estação.



Praça da Estação



Ao longo dos anos, o espaço da praça passou por grandes modificações que afetaram, principalmente, os jardins e os ornamentos, as vias públicas do entorno e o curso d’água. Todas essas transformações refletiram as diferentes concepções de cidade, de cidadania e de uso e apropriação do espaço urbano.



O espaço se caracterizou pela multiplicidade de papéis e funções relacionados a transporte, trabalho, lazer, cultura e cotidiano dos belo-horizontinos e dos mineiros.