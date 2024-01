Líder comunitário em Contagem, Igor Araújo divulgou em suas redes sociais, nessa terça-feira (9/1), a situação de um homem que demonstra ter problemas de memória e não possuir documentos; ora ele diz se chamar Evandro, ora, Vando. Segundo a diretora de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Contagem, Ludmila Rezende, além dos registros de atendimentos desde novembro de 2023, ele tem passagem pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Piracicaba, em São Paulo.

O homem conta ser de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, mas não se lembra de sua família. Ludmila diz que, apesar de ser da cidade mineira, Evandro (ou Vando) teria vindo de Piracicaba. Segundo Igor, ele está no entorno do posto de gasolina ao lado do Carretão Trevo Contagem há dois meses.

Em contato com a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Ludmila verificou que Evandro tem registros de atendimento pelas equipes de Abordagem Social e pela equipe de Consultório na Rua, desde novembro de 2023, mas que nenhuma das vezes aceitou vaga em acolhimento institucional.

A diretora, também responsável pela gestão dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua) de Contagem, diz que os centros receberam nesta quarta-feira (10/1) uma informação sobre esse caso e afirma que uma equipe especializada do Centro Pop e do SEAS abordou Evandro.

Ludmila diz que foi ofertado a ele as duas modalidades disponíveis de acolhimento: a Casa de Passagem e o Abrigo Bela Vista, porém ele rechaçou.

Igor Araújo relata que Evandro tem receio de sair do local onde está e, até então, recebido alimentos e bebidas de frentistas e outros cidadãos que estão acessando o supermercado próximo ao posto. A tia do líder comunitário que mora em Teófilo Otoni Eleide está ajudando a divulgar o caso na cidade para tentar achar a família do homem. Igor afirma que o senhor está com problemas psicológicos e não é usuário de drogas.

Segundo Ludmila, as equipes da prefeitura de Contagem responsáveis por esse tema estão “empenhadas em localizar a família para o desenvolvimento do trabalho social e processo de saída das ruas.”

Serviço

Endereço do Carretão Trevo Contagem: Av. Colúmbia, 960 - Novo Riacho, Contagem

Contato de Eleide, caso reconheça Evandro: 33 99941-0974



