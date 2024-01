Material apreendido de posse do investigado

A Polícia Civil de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, prendeu em flagrante, na tarde dessa terça-feira (9/1), um homem, de 50 anos, por favorecimento de prostituição de duas adolescentes, de 14 e 16.

De acordo com o delegado Murilo Antonini, o homem foi preso no momento em que estava em um suposto “encontro” com uma das vítimas.

“Diante da situação, foram feitas diligências, e houve êxito na prisão do investigado. Ele foi encaminhado para a Penitenciária de Itapagipe”, afirmou o delegado.

Foi constatado que, há mais de seis meses, o suspeito estaria se relacionando sexualmente, em um contexto de prostituição, com as duas adolescentes.

Na operação da Polícia Civil de Itapagipe, foram apreendidos um aparelho celular e um notebook do investigado.

Segundo o Código Penal, o crime de Favorecimento da Prostituição de Menor de Idade prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos e aplicação cumulativa da pena de multa ao condenado, se o crime tiver sido praticado com a finalidade de obter vantagem econômica.