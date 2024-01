Após o pouso forçado, destroços do helicóptero e pedaços dos telhados atingidos ficaram entre as casas do local

Os moradores que tiveram algum prejuízo com o pouso de emergência do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorrido na segunda-feira (8/1), já foram ressarcidos. A aeronave, que resgatava uma vítima do acidente no Anel Rodoviário, precisou pousar logo após a decolagem, devido a uma perda súbita de rotação, na Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.



Depois do pouso forçado, destroços do helicóptero e pedaços dos telhados atingidos ficaram entre as casas do local. Alguns moradores relataram escoriações leves, e as telhas de várias casas foram atingidas.

Em contato com a reportagem do, a PRF disse que, no mesmo dia, eles conversaram com os moradores que tiveram prejuízo. De acordo com o órgão, novas telhas já foram entregues a todos que relataram danos causados pelo helicóptero.



Além disso, uma nova televisão foi entregue a uma pessoa que relatou defeitos causados pela queda. A PRF afirmou que falta somente uma instalação de novas telhas, mas já está em contato com o morador da casa danificada.



Relembre o caso



O helicóptero da PRF estava no local para fazer o resgate da terceira vítima do acidente envolvendo cinco caminhões, ocorrido no Anel Rodoviário no início da tarde de segunda-feira.



No helicóptero, estavam a bordo três tripulantes da Polícia Rodoviária Federal, dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a vítima do acidente. Não houve feridos, e a pessoa que estava sendo resgatada foi encaminhada para o Hospital João XXIII.



Em nota divulgada no dia do acidente, a PRF informou que as aeronaves do órgão passam por “rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados”. Também ressaltou que o helicóptero envolvido no acidente está com a manutenção e a documentação em dia.



Investigação



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou nessa terça-feira (9/1) a perícia no helicóptero da PRF. Por meio de uma nota, o órgão afirmou que “a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”. A aeronave está em um hangar do aeroporto da Pampulha.



