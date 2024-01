Vídeo mostra momento do pouso forçado do helicóptero da PRF

Um novo vídeo divulgado nesta terça-feira (9/1) exibe o momento exato em que o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez um pouso forçado na avenida Tereza Cristina, próximo ao Bairro das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.



As imagens foram gravadas pela câmera de ré de um carro que passava pelo local e mostram que os outros veículos na via quase foram atingidos pela aeronave. Veja o vídeo a seguir:



Entenda o caso



O helicóptero da PRF estava no local para fazer o resgate da terceira vítima do acidente envolvendo cinco caminhões que ocorreu no Anel Rodoviário no início da tarde de segunda-feira (8). No entanto, após decolar, o veículo precisou realizar um pouso de emergência. De acordo com a PRF, o motivo foi uma perda súbita de rotação.

Segundo o capitão Luiz Fernando, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a pessoa que estava sendo socorrida na aeronave foi transportada por uma ambulância e encaminhada para o Hospital João XXIII.



O Corpo de Bombeiros informou que havia seis ocupantes no helicóptero: três agentes da PRF, dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a vítima. Nenhum dos seis ficou ferido em decorrência do incidente com o helicóptero, mas alguns moradores relataram escoriações leves e danos às casas.



Em nota, a PRF informou que as aeronaves do órgão passam por “rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados”. Também ressaltaram que o helicóptero envolvido no acidente está com a manutenção e documentação em dia.



Remoção do helicóptero



A aeronave começou a ser retirada no início da madrugada desta terça-feira (9), com autorização do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O veículo ficou parado por mais de 8 horas na Avenida Tereza Cristina, interditando o trânsito. A pista foi completamente liberada durante esta madrugada.