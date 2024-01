Helicóptero da PRF precisou fazer pouso forçado no Anel Rodoviário em BH

O trânsito na avenida Tereza Cristina foi liberado durante a madrugada desta terça-feira (9). O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia um resgate de vítimas de um acidente de trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e precisou fazer um pouso forçado, já foi retirado.

A remoção da aeronave começou no início da madrugada, com autorização do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para fazer a operação.

A A aeronave pousou para resgatar uma das vítimas de uma batida de caminhões de minério, no Anel Rodoviário de BH, altura do Bairro Betânia, na região Oeste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos tombaram e pelo menos três pessoas ficaram feridas.

A aeronave ficou parada por mais de 8 horas na Avenida Tereza Cristina, sentido Contagem, na altura do Bairro das Indústrias, interditando o trânsito.

Em nota, a PRF informou que não houve feridos em razão do procedimento e que a PRF e a PMMG já estão preservando o local para a apuração do episódio.

“Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRD) precisou fazer um pouso de emergência nas proximidades do Anel Viário de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (8/1). A aeronave realizava o resgate de uma vítima de acidente de trânsito quando, durante a decolagem, apresentou uma perda súbita de rotação, o que levou a tripulação a realizar manobra de emergência.

Estavam a bordo três tripulantes da PRF, dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a vítima socorrida. Não houve feridos em razão do procedimento e a vítima seguiu por via terrestre para o hospital João XXIII. A PRF e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão preservando o local para a apuração do episódio pelos órgãos responsáveis e fará a remoção da aeronave quando autorizados.

As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados. A aeronave envolvida na ocorrência está com a manutenção e documentação regular.”